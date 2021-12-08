Отчет показал, что австралийцы испытывают сильный стресс

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С начала века в ежегодном отчете о доходах домашних хозяйств и динамике рынка труда, известном как HILDA, отслеживается прогресс более девяти с половиной тысяч домохозяйств.
Ведущий автор, профессор Роджер Уилкинс из Мельбурнского университета, говорит, что последние результаты актуальны до момента появления COVID-19.
«Оттуда можно извлечь уроки, которые также имеют отношению к тому, через что мы прошли за последние два года. Например, мы видим очень сильную взаимосвязь между социальными контактами и психическим здоровьем».
Недостаток социальных связей и ежедневные жизненные трудности уже сильно влияли на людей даже до пандемии.
Почти четверть опрошенных женщин сообщили о том, что страдают от стресса; в этом же признался и почти каждый пятый мужчина.
По словам научного сотрудника, доктора Ферди Боты, наиболее подвержены стрессу люди в возрасте от 15 до 24 лет.
«За последние несколько лет в Австралии показатели одиночества сильно выросли, и социальные контакты или отсутствие социальных контактов являются действительно сильным фактором вероятности появления психического расстройства. Также есть теории о социальных сетях, людях, зависимых от них, которые сравнивают себя с другими и считают себя недостаточно хорошими, это определенно негативно сказывается на психическом здоровье людей».
При составлении отчета также анализируется финансовое состояние семей.
Неравенство в оплате труда практически не изменилось с 2001 года.
Рост доходов населения замедляется: он составил шесть процентов, согласно последним данным, по сравнению с двадцатью восемью процентами за предыдущие восемь лет.
Профессор Уилкинс говорит, что это указывает на разницу в благосостоянии между первым и вторым десятилетием этого столетия.
«Это что-то вроде наполовину наполненного стакана. Мы демонстрировали невероятный прирост доходов за первое десятилетие, но не продолжили этот тренд».
Но есть и положительные моменты, когда речь идет о здоровье нации.
Число австралийцев, которые курят ежедневно, снизилось до 11 процентов от всего населения по сравнению с 19 процентами двадцать лет назад.
Число тех, кто выпивает более пяти дней в неделю, также сократилось до 11 процентов по сравнению с 15 процентами в 2002 году.
Но что касается охвата талии - новости уже не такие позитивные: почти шесть из десяти австралийцев считают, что страдают избыточным весом или даже ожирением.
Картина благополучия автсралийских семей также отражает растущее несоответствие между намерением завести детей и реальностью.
Лишь половина 35-летних женщин, которые планировали завести ребенка, действительно сделали это к сорока девяти годам.
Старший научный сотрудник доктор Эсперанса Вера-Тоскано обнаружила, что составы семей часто намного меньше, чем это изначально планировалось.
"Мы движемся к гораздо более пожилому населению, и это будет иметь последствия в будущем для определенного числа сегодняшних работников, а также для мигрантов, которых мы хотим привлечь в страну, потому что у нас нет молодых людей, чтобы выполнять работу".
Все это соотносится с показателями рождаемости в Австралии, достигающими нового минимума.
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