Исследование: Производство какого вида молока меньше вредит окружающей среде?

Alternative milks

Alternative milks Source: Getty Images/Peter Dazeley

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

1 июня - Всемирный день молока, который отмечается уже 20 лет. В этот день мы вспоминаем недавний подкаст о том, как производство разных видов молока влияет на экологию.

Ученые университета Curtin провели исследование, чтобы выяснить, производство какого вида молока оставляет наибольший экологический след. Одна из авторов исследования, по совместительству наша коллега из болгарской программы Диана Богуева, охотно согласилась поделиться результатами своего научного труда.

Текстовую версию этого материала читайте
по ссылке
.

Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?

Перейдите 
по этой ссылке
, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:

ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!

Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

SBS Russian program — Live 16.10.2023

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 16.10.2023

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 16.10.2023

People stand outside a mosque destroyed in an Israeli air strike in Khan Younis, Gaza Strip

США пытаются предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке