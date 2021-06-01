Исследование: Производство какого вида молока меньше вредит окружающей среде?

Ученые университета Curtin провели исследование, чтобы выяснить, производство какого вида молока оставляет наибольший экологический след. Одна из авторов исследования, по совместительству наша коллега из болгарской программы Диана Богуева, охотно согласилась поделиться результатами своего научного труда.
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