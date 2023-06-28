Жители обеспокоены прогнозируемым уровнем шума от нового аэропорта на западе Сиднея

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Роджер Хеннесси уже 40 лет живет в Голубых горах на западе Сиднея.





Он говорит, что ему всегда нравились тишина и спокойствие, которыми он может наслаждаться в своем районе.





Теперь же он переживает, что его жизнь в тишине закончится, как только откроется новый международный аэропорт Западного Сиднея.





"Большинство людей переезжают сюда жить ради того, что у нас есть, того спокойствия, которое здесь сейчас. В воскресенье утром в 9.30 я был здесь, все, что я мог слышать, это щебетание птиц и шум листьев, шелестящих на ветру. А как только начнут летать самолеты, я не думаю, что мы сможет наслаждаться таким покоем".





Предварительные маршруты полетов для нового аэропорта стоимостью 5,3 миллиарда долларов были определны, спустя почти пять лет после начала строительства объекта на западе Сиднея.





Этот аэропорт станет первым в Новом Южном Уэльсе, где не будет ночного перерыва в полетах, самолеты будут вылетать и приземляться 24 часа в сутки, семь дней в неделю.





Местные жители, такие как Роджер и его жена Дениз, теперь могут проверить, как траектории полетов могут сказаться на них, с помощью интерактивного инструмента, выпущенного правительством.





Веб-сайт показывает ожидаемый уровень авиационного шума в децибелах, а также прогнозируемую высоту и количество полетов в конкретном месте.





Министр инфраструктуры Кэтрин Кинг говорит, что инструмент был разработан в интересах местных жителей.





"Причина, по которой я опубликовала эти траектории полетов, заключается в том, чтобы дать людям в сообществе достаточно времени для сбора информации, понимания воздействия на них — многие жители с облегчением узнают, что воздействие будет очень ограниченным. Они смогут выяснить это и принять участие в процессе заявления о воздействии на окружающую среду".





Используя новый ресурс, Роджер Хеннесси узнал, что в течение ночи они могут ожидать услышать до восьми самолетов, пролетающих близко к их дому, что, по его словам, было неприятным открытием.





"Мы просто хотели бы, чтобы к нам относились так, как к людям в восточных районах, хотя бы ввели ограничение на полеты ночью. Почему к нам относятся как к гражданам второго сорта? На западе нам, по-моему, приходится приспосабливаться к новым и новым вещам. Аэропорт - это еще одна из них, и все минусы, которые с ним приходят".





Было сообщено, что есть пять различных типов режимов полета, которые будут действовать в эропорту, каждый из которых имеет разные траектории полета в зависимости от погодных условий.





Три из них будут действовать в ночное время с большей гибкостью маршрутов, чтобы полеты проходили над менее густонаселенными районами.





Комендантский час, установленный в другом международном аэропорту Сиднея, Kingsford Smith, означает, что в ночное время будет меньше воздушного трафика.





Но некоторые общественные лидеры уже много лет проводят кампанию против нового аэропорта.





Мэр Голубых гор Марк Гринхилл говорит, что они не откажутся от своей борьбы.





"Мы готовы пойти настолько далеко, насколько это необходимо, чтобы отвести траектории полета от Голубых гор. Наш аргумент правительству заключается в том, что мы говорили об этом с тех пор, как восемь лет назад вопрос об аэропорте вернулся на рассмотрение. Мы говорили, что мы отличаемся, мы являемся территорией, внесенной в список всемирного наследия, не нужно запускать самолеты над территорией, внесенной в список всемирного наследия, это безумие".





Но не всем людям с сиднейского запада новый аэропорт кажется негативным явлением.





Ожидается, что к 2033 году аэропорт будет принимать 10 миллионов пассажиров ежегодно, что, по словам владельцев бизнеса, является хорошей новостью.





Говорит бариста Эмма Волохан.





"На данный момент мы видим, что ситуация немного ухудшилась, у нас растет стоимость жизни, у нас был covid — я думаю, что с аэропортом Западного Сиднея эти показатели определенно улучшатся. Изменения — это хорошо, но это не всегда просто. С учетом того, как изменятеся мир, это то, что мы должны принимать, не отворачиваясь. Это может вызвать некоторый шум, и я понимаю, как это может повлиять на людей, но я думаю, что выход из ситуации сплотиться вокруг этого как комьюнити".





Исполнительный директор Western Sydney Leadership Dialogue Адам Лето также поддерживает проект.





Он высоко оценил взаимодействие правительства с мультикультурными сообществами в ходе этого процесса.





"Я думаю, что правительства на всех уровнях проделали действительно хорошую работу по взаимодействию с сообществами, чтобы убедиться, что они понимают не только воздействие шума, но и возможности, которые это принесет. Часть работы заключалась в общении с мультикультурными сообществами, чтобы убедиться, что они понимают преимущества и возможности, которые предоставит этот аэропорт. Это действительно трансформационная возможность. Это единственный проект в поколении, которые не так часто рождаются. Нам нужно выжать из этого максимум".



