Королевская комиссия проведет расследование системы 'Robodebt'

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Мать двоих детей Фелисити де Сомервиль все еще не может оправиться от тех тяжелых переживаний, которые ей причинила система Robodebt.





В 2017 году из ее сбережений без предупреждения сняли 11 500 долларов, после чего она не смогла оплатить лекарства для своей больной дочери.





«Я до сих пор чувствую тревогу при каждой оплате, мне кажется, что я подведу ее и не смогу купить то, что ей нужно, потому что сделала какую-то ошибку, которую не заметила или о которой забыла».





Г-жа де Сомервиль — одна из сотен тысяч австралийцев, ставших жертвами этой системы.





Коллективный иск показал, что были ошибочно взысканы 750 миллионов долларов.





Суду сообщили, что некоторые из этих ошибочных долгов привели к самоубийствам.





Цена потерянных человеческих жизней была отмечена премьер-министром Энтони Альбанезе, когда он обнародовал детали Королевской комиссии.





«Потеряны жизни людей. Каждый из моих местных избирателей и каждый член парламента может рассказать подобные истории».





Премьер-министр говорит, что в ходе расследования будет установлено, кто несет ответственность за эту систему, почему это было необходимо, как решались проблемы и возмещался причиненный ущерб, какова стоимость для налогоплательщиков и как предотвратить подобные сбои в будущем.





«Жизненно важно, чтобы мы докопались до сути того, как появилась система Robodebt, чтобы мы могли гарантировать, что это никогда не повторится».





Программное обеспечение для взыскания долгов было разработано тогдашним лейбористским правительством в 2011 году, внедрено Коалицией в 2016 году, и продолжалось до 2019 года, когда в результате коллективного иска эта система была признана незаконной.





Эдвина Макдональд, исполняющая обязанности генерального директора Австралийского совета социальных служб, говорит, что это перевернуло жизни многих людей.





«Люди были сильно травмированы этой программой, она стала причиной стресса, тревоги, депрессии — и это не та ситуация, о которой можно просто забыть и жить дальше».





Ожидается, что работа Королевской комиссии — важного предвыборного обязательства правительства Альбанезе — обойдется в 30 миллионов долларов.





Расследование будет проводиться в Брисбене под руководством бывшего председателя Верховного суда Квинсленда Кэтрин Холмс, а окончательный отчет будет представлен генерал-губернатору к апрелю следующего года.





Бывший министр социальных служб Стюарт Роберт сказал в эфире Sky News, что хочет, чтобы был изучен период, начиная с 1990-х годов, когда впервые началось усреднение доходов.





«Если пересматривать только последние несколько лет, то это просто Лейбористская партия оглядывается назад и сводит счеты. Давайте попросим Королевскую комиссию взглянуть на то, что происходило 30 лет назад. Если мы это сделаем, я думаю, что это будет в интересах австралийского народа».





Это уже второе расследование действий бывшего коалиционного правительства, объявленное на этой неделе.





Скотт Моррисон — фигурант расследования секретных министреских ролей — также может быть участником расследования Королевской комиссии системы Robodebt.





Бывший премьер-министр был министром социальных служб, когда была создана эта система.





Лидер оппозиции Питер Даттон обвиняет лейбористов в начале охоты на ведьм.





«Энтони Альбанезе тратит больше времени на то, чтобы смотреть в зеркало заднего вида, чем смотреть вперед на то, чему придется противостоять народу Австралии. Премьер-министра больше беспокоят, знаете ли, политические игры, в которые он может играть в Канберре, и народ поймет это довольно скоро».





Но для жертв системы, таких как Фелисити де Сомервиль, дело не в политике, а в справедливости и привлечении виновных к ответственности.





Г-жа де Сомервиль надеется, что сможет дать показания в ходе расследования.





«Люди пережили разводы, банкротство, потеряли свои дома, а некоторые люди погибли. И этих людей нет, чтобы дать показания, они теперь не имеют возможности рассказать свои истории, поэтому кто-то должен это сделать, и если этим человеком смогу быть я, то я буду очень гордиться этой возможностью».



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