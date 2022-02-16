Турнир, который будет проходить в Австралии 10 дней, с 22 сентября по 1 октября, примет 12 сильнейших баскетбольных команд мира.





Путевку на чемпионат Российские баскетболистки получили, обыграв со счетом 102:68 сборную Пуэрто-Рико в заключительном квалификационном матче Кубка мира 2022 года. Встреча прошла в Доминиканской Республике.





Министр туризма и спорта Нового Южного Уэльса Стюарт Эйрес поздравил 12 команд, получивших путевку в Сидней.





«Сидней имеет мировую репутацию места проведения международных спортивных мероприятий самого высокого уровня, поэтому я поздравляю команды этих 12 стран, которым предстоит принять участие в чемпионате мира в одном из поистине великих спортивных городов мира», — сказал г-н Эйрес.





«Правительство Нового Южного Уэльса тесно сотрудничало с международной федерацией баскетбола, чтобы провести чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года в Сиднее в рамках нашей инициативы "10 чемпионатов мира за 10 лет". Мы стремимся проводить спортивные мероприятия мирового уровня, подобные этому, чтобы достичь нашей цели — сделать Новый Южный Уэльс ведущим туристическим направлением в ​​Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил он.





LISTEN TO Женская сборная России по баскетболу приедет на чемпионат в Австралию SBS Russian 16/02/2022 04:28 Play





Жеребьевка чемпионата мира по баскетболу среди женщин состоится в четверг, 3 марта 2022 года, в Сиднее.





Чемпионат мира по баскетболу среди женщин будет проходить с четверга, 22 сентября, по субботу, 1 октября 2022 года, в Олимпийском парке в Сиднее. Международное мероприятие проводится при поддержке правительства Нового Южного Уэльса через Агентство туризма и мероприятий Destination NSW и Министерство спорта.











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