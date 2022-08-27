МИД России временно перестал выдавать за рубежом паспорта на 10 лет

На сайте МИД России появилась объявление такого содержания:





"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет). О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом. Следите за информационными сообщениями!"





Как передает Русская служба ВВС , сообщения об этом еще раньше появились на сайтах посольств в европейских странах, а также Азербайджане и Казахстане. Кроме того, аннулированы уже существующие записи на подачу документов на биометрические паспорта сотрудниц BBC в Европе.





На сайтах ПосольстваРоссии в Австралии и Генконсульства России в Сиднее подобной информации пока не появилось. Мы запросили официальный комментарий в Посольстве Российской федерации в Австралии.



