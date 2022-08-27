МИД России временно перестал выдавать за рубежом паспорта на 10 лет

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Source: SBS

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С 26 августа 2022 года МИД России временно приостановил прием заявлений на выдачу биометрических паспортов.

На сайте МИД России появилась объявление такого содержания:

"По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет). О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом. Следите за информационными сообщениями!"

Как передает
Русская служба ВВС
, сообщения об этом еще раньше появились на сайтах посольств в европейских странах, а также Азербайджане и Казахстане. Кроме того, аннулированы уже существующие записи на подачу документов на биометрические паспорта сотрудниц BBC в Европе.

На сайтах ПосольстваРоссии в Австралии и Генконсульства России в Сиднее подобной информации пока не появилось. Мы запросили официальный комментарий в Посольстве Российской федерации в Австралии.

Если у вас отменилась запись на подачу документов на оформление биометрического загранпаспорта, пожалуйста, расскажите нам об этом. С нами можно связаться
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или написать на наш имейл Russian.Program@sbs.com.au.
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