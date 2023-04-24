Ода Памяти на русском языке

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Австралийский легкий всадник, собирающий маки в Палестине во время Первой мировой войны. Credit: Австралийский военный мемориал P0361.046

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Ода Памяти — это стихотворение, которое обычно читают на Дня Анзака в дань уважения тем, кто принес жертвы в военное время. В сотрудничестве с Австралийским военным мемориалом, сотрудники SBS сделали перевод Оды Памяти на 45 языков.

В День Анзака австралийцы по всей стране чтят память тех, кто служил, сражался и погиб в австралийских и новозеландских войсках. Со временем значение этого дня распространилось и на тех, кто находился на противоположной стороне сражений.

Ода Памяти на русском языке:


Они не постареют так, как мы, оставшиеся тут;

Время не властно над ними, годы им не страшны.

И когда солнце садится, и на рассвете

Мы будем их помнить.


Roll of Honour Australian War Memorial
Список почета, Австралийский военный мемориал Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4
Для получения дополнительной информации об австралийских традициях Дня Анзака посетите
Австралийский военный мемориал.

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ANZAC Day Ode of Remembrance - Mixed 280323a - Russian.mp3 image

Russian: The Ode of Remembrance

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12/04/202300:35
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