В День Анзака австралийцы по всей стране чтят память тех, кто служил, сражался и погиб в австралийских и новозеландских войсках. Со временем значение этого дня распространилось и на тех, кто находился на противоположной стороне сражений.
Ода Памяти на русском языке:
Они не постареют так, как мы, оставшиеся тут;
Время не властно над ними, годы им не страшны.
И когда солнце садится, и на рассвете
Мы будем их помнить.
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Список почета, Австралийский военный мемориал Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4
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Russian: The Ode of Remembrance
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12/04/202300:35