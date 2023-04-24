В День Анзака австралийцы по всей стране чтят память тех, кто служил, сражался и погиб в австралийских и новозеландских войсках. Со временем значение этого дня распространилось и на тех, кто находился на противоположной стороне сражений.





Ода Памяти на русском языке:







Они не постареют так, как мы, оставшиеся тут;





Время не властно над ними, годы им не страшны.





И когда солнце садится, и на рассвете





Мы будем их помнить.







Список почета, Австралийский военный мемориал Credit: Fiona Silsby for AWM 2016.8.157.4 Для получения дополнительной информации об австралийских традициях Дня Анзака посетите Австралийский военный мемориал.

