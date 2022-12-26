SBS на русском языкеOther ways to listen Санта Клаус может не приехать в американские города. Что случилось?Play03:55SBS на русском языкеOther ways to listen Santa sneaking in Source: iStockphotoGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.58MB)Published 26 December 2022 at 2:53pmBy SBS RussianSource: SBSAvailable in other languages Почему в городах США наблюдается нехватка Санта Клаусов? Разбирался наш корреспондент.Published 26 December 2022 at 2:53pmBy SBS RussianSource: SBSAvailable in other languagesВключайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие города — https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio.Или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app — https://podfollow.com/sbs-russian.ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 26.12.2022Новости SBS на русском языке — 26.12.2022День неограниченных возможностей пройдет в рамках открытого чемпионата Австралии в 2023 годуЯ русский и я против войны. Мария Васильева