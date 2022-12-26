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Санта Клаус может не приехать в американские города. Что случилось?

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Santa sneaking in

Santa sneaking in Source: iStockphoto

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Published 26 December 2022 at 2:53pm
By SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages

Почему в городах США наблюдается нехватка Санта Клаусов? Разбирался наш корреспондент.

Published 26 December 2022 at 2:53pm
By SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages
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