SBS Cats: Сима Цыскина и Хранительница Мельбурна

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SBS Cats — это немного терапия, немного развлечение, но, в первую очередь, возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. Во втором эпизоде — кошка Пуся, дочь знаменитой скрипачки и хранительница Мельбурна.

Журналистка и редактор Сима Цыскина взяла кошку Пусю к себе после смерти хозяйки Нелли Школьниковой, известной в мире скрипачки.
История Нелли Школьниковой

Моя жизнь, моя скрипка.Часть 1

Моя жизнь, моя скрипка.Часть 2

Вместе с кошкой Сима получила в наследство и коллекцию кошачьих статуэток, которые разные известные музыканты привозили в подарок для Нелли Школьниковой со всего мира.
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Part of collection of cat memorabilia, previously owned by violin player Nelli Shkolnikova
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