SBS Cats: Сима Цыскина и Хранительница Мельбурна

Журналистка и редактор Сима Цыскина взяла кошку Пусю к себе после смерти хозяйки Нелли Школьниковой, известной в мире скрипачки.
История Нелли Школьниковой
Моя жизнь, моя скрипка.Часть 1
Вместе с кошкой Сима получила в наследство и коллекцию кошачьих статуэток, которые разные известные музыканты привозили в подарок для Нелли Школьниковой со всего мира.
Part of collection of cat memorabilia, previously owned by violin player Nelli Shkolnikova
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