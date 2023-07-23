SBS Cats: Сима Цыскина и Хранительница Мельбурна

Журналистка и редактор Сима Цыскина взяла кошку Пусю к себе после смерти хозяйки Нелли Школьниковой, известной в мире скрипачки.



Вместе с кошкой Сима получила в наследство и коллекцию кошачьих статуэток, которые разные известные музыканты привозили в подарок для Нелли Школьниковой со всего мира.



Part of collection of cat memorabilia, previously owned by violin player Nelli Shkolnikova

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