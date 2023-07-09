SBS Cats: Биолог Катя и кошка Далия

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SBS Cats — это немного терапия, немного развлечение, но, в первую очередь, возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. В первом эпизоде — кошка Далия, которую, больную и измученную, работники шелтера нашли на улице. Сегодня Далия гуляет по пляжам и катается на мотоцикле.

Катя, хозяйка Далии, взяла ее из приюта в феврале 2022 года. Вот так выглядела Далия тогда.
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Dahlia in the shelter in late February 2022
За год жизни с Катей Далия восстановилась физически и психологически. Вот так Далия выглядит сейчас.
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Далия катаются с Катей на мотоцикле, велосипеде, исследует пляжи Брисбена и гуляют в парках на поводке.
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