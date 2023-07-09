SBS Cats: Биолог Катя и кошка Далия

Катя, хозяйка Далии, взяла ее из приюта в феврале 2022 года. Вот так выглядела Далия тогда.



Dahlia in the shelter in late February 2022 За год жизни с Катей Далия восстановилась физически и психологически. Вот так Далия выглядит сейчас.



Далия катаются с Катей на мотоцикле, велосипеде, исследует пляжи Брисбена и гуляют в парках на поводке.



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