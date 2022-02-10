«Никто не может тебя поучать, где должна быть женщина»Play11:11 Source: Samuel BlancGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.2MB) Морской биолог Катя Овсяникова рассказала SBS Russian про работу в Антарктике и про то, как это быть женщиной там, куда женщин раньше не пускали.Слушайте также:READ MORE«Важно не то, как далеко ты ползешь, а маршрут, который ты выбираешь».READ MOREКатя из Байрон-Бей, спасающая змей от людей и людей от змейСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод