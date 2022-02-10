«Никто не может тебя поучать, где должна быть женщина»

Katya Antarctic researcher iceberg

Source: Samuel Blanc

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Морской биолог Катя Овсяникова рассказала SBS Russian про работу в Антарктике и про то, как это быть женщиной там, куда женщин раньше не пускали.

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