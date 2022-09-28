Почему на пляжах хотят запретить сетки для акул

SBS на русском языкеOther ways to listen Почему на пляжах хотят запретить сетки для акулPlay11:37SBS на русском языкеOther ways to listen School of Scalloped Hammerhead Sharks (Sphyrna lewini) Date: Source: AAP / AAP Image/Mary Evans/Ardea/Kurt AmslerGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.28MB)Published 29 September 2022 at 8:50amBy Lera ShvetsSource: SBS Морской биолог Катя Овсяникова объяснила, почему научное сообщество выступает за запрет акульих сеток и какие есть современные методы предупреждения опасности.Published 29 September 2022 at 8:50amBy Lera ShvetsSource: SBSПохожие материалы«Алонсо, мне кажется, там акула»На волне: Что значит для австралийцев океан?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesУчим английский. Участие в районных спортивных секциях | Комьюнити спорт в АвстралииНовости SBS на русском языке - 28.09.2022Оккупационные власти сообщают об успехе "референдумов" на украинских территорияхНовый номер литературного альманаха "Витражи" представят в Мельбурне