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Почему на пляжах хотят запретить сетки для акул

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School of Scalloped Hammerhead Sharks (Sphyrna lewini) (AAP/Mary Evans/Ardea/Kurt Amsler) | NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY

School of Scalloped Hammerhead Sharks (Sphyrna lewini) Date: Source: AAP / AAP Image/Mary Evans/Ardea/Kurt Amsler

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Published 29 September 2022 at 8:50am
By Lera Shvets
Source: SBS

Морской биолог Катя Овсяникова объяснила, почему научное сообщество выступает за запрет акульих сеток и какие есть современные методы предупреждения опасности.

Published 29 September 2022 at 8:50am
By Lera Shvets
Source: SBS
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