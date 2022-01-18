«Алонсо, мне кажется, там акула»Play11:55 Source: Artem FirsovGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.07MB) Отважная Лена рассказала, как из журналиста Новой Газеты превратилась в сёрфера, и почему акулы любят бриллианты.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.Слушайте также:READ MOREКатя из Байрон-Бей, спасающая змей от людей и людей от змейREAD MORE«Важно не то, как далеко ты ползешь, а маршрут, который ты выбираешь».ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод