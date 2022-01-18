«Алонсо, мне кажется, там акула»

Mother surfer with baby on surfboard

Source: Artem Firsov

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Отважная Лена рассказала, как из журналиста Новой Газеты превратилась в сёрфера, и почему акулы любят бриллианты.

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