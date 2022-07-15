Наблюдение за китами: «Главный момент — это беспокойство»Play14:37 Source: Katya OvsyanikovaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.4MB) Морской биолог Катя Овсяникова рассказала SBS Russian про сезон миграции китов, про этичное наблюдение за китами и про песни, которые они поют. Source: Katya OvsyanikovaSource: Katya OvsyanikovaПохожие материалы:READ MORE«Никто не может тебя поучать, где должна быть женщина»READ MOREНа волне: Что значит для австралийцев океан?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод