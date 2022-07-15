Наблюдение за китами: «Главный момент — это беспокойство»

Whale watching in Australia

Source: Katya Ovsyanikova

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Морской биолог Катя Овсяникова рассказала SBS Russian про сезон миграции китов, про этичное наблюдение за китами и про песни, которые они поют.

Whale tale as seen in Arctic
Source: Katya Ovsyanikova
Source: Katya Ovsyanikova

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