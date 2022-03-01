Новости SBS на русском языке — 01.03

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник

  • Cлужба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс возобновляет спасательные операции. В северных частях штата отданы приказы о дальнейшей эвакуации;
  • Несколько десятков погибших и сотни раненных в результате атаки российских ракет на Харьков, второй по величине город Украины;
  • FIFA и UEFA приостановили участие российских команд в международных футбольных матчах в связи с военным вторжением России в Украину.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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