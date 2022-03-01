Новости SBS на русском языке — 01.03

Cлужба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс возобновляет спасательные операции. В северных частях штата отданы приказы о дальнейшей эвакуации;

Несколько десятков погибших и сотни раненных в результате атаки российских ракет на Харьков, второй по величине город Украины;