Новости SBS на русском языке — 05.01

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

  • Премьер-министр сегодня проведет заседание Национального кабинета министров, на повестке дня которого будут тесты, растущая нагрузка на систему здравоохранения и ревакцинация;
  • Протесты охватили почти весь Казахстан. Полиция применяет газ и гранаты;
  • Новак Джокович сообщил, что получил освобождение и летит в Австралию на Открытый чемпионат по теннису, что вызвало неоднозначную реакцию общественности;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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