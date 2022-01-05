Новости SBS на русском языке — 05.01

Премьер-министр сегодня проведет заседание Национального кабинета министров, на повестке дня которого будут тесты, растущая нагрузка на систему здравоохранения и ревакцинация;

Протесты охватили почти весь Казахстан. Полиция применяет газ и гранаты;

Новак Джокович сообщил, что получил освобождение и летит в Австралию на Открытый чемпионат по теннису, что вызвало неоднозначную реакцию общественности;