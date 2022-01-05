Новости SBS на русском языке — 05.01

- Премьер-министр сегодня проведет заседание Национального кабинета министров, на повестке дня которого будут тесты, растущая нагрузка на систему здравоохранения и ревакцинация;
- Протесты охватили почти весь Казахстан. Полиция применяет газ и гранаты;
- Новак Джокович сообщил, что получил освобождение и летит в Австралию на Открытый чемпионат по теннису, что вызвало неоднозначную реакцию общественности;
- и другие новости.
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