Новости SBS на русском языке - 5.08.2022

Key Points
- Все внимание приковано к Сенату после того, как законопроект правительства об изменении климата прошел нижнюю палату
- Опубликованы новые данные о количестве четвертых доз вакцины против COVID в учреждениях по уходу за престарелыми
- Решение российского суда о 9-летнем сроке заключения для американской баскетболистки Бриттни Грайнер по обвинению в перевозке наркотиков назвали «судебной ошибкой».
- и другие новости.
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