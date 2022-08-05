Новости SBS на русском языке - 5.08.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Астралии и мира в пятницу:

Key Points
  • Все внимание приковано к Сенату после того, как законопроект правительства об изменении климата прошел нижнюю палату
  • Опубликованы новые данные о количестве четвертых доз вакцины против COVID в учреждениях по уходу за престарелыми
  • Решение российского суда о 9-летнем сроке заключения для американской баскетболистки Бриттни Грайнер по обвинению в перевозке наркотиков назвали «судебной ошибкой».
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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