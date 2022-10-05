Новости SBS на русском языке - 05.10.2022

Highlights
- Федеральное правительство уклоняется от раскрытия своих планов на будущее третьего этапа снижения налогов;
- Журналисты требуют защиты после убийства еще одного репортера в Маниле;
- В Индонезии провели молитвенное бдение в память о жертвах давки на футбольном стадионе, произошедшей в минувшие выходные;
- Алла Пугачева выступила с новым резонансным заявлением в своем инстаграме.
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