SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке - 05.10.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 5 October 2022 at 11:56am
By Svetlana Printcev
Source: SBS

Главные новости Австралии и мира в среду:

Published 5 October 2022 at 11:56am
By Svetlana Printcev
Source: SBS
Highlights
  • Федеральное правительство уклоняется от раскрытия своих планов на будущее третьего этапа снижения налогов;
  • Журналисты требуют защиты после убийства еще одного репортера в Маниле;
  • В Индонезии провели молитвенное бдение в память о жертвах давки на футбольном стадионе, произошедшей в минувшие выходные;
  • Алла Пугачева выступила с новым резонансным заявлением в своем инстаграме.
Слушайте 
программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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