Новости SBS на русском языке — 06.03

- Правительство Квинсленда направит более 2х миллионов долларов в качестве финансовой помощи районам штата, пострадавшим от наводнения;
- Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что накануне вечером провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским;
- Немецкое отделение Репортеров без границ призвало правительство Германии упростить процедуру получения виз для российских журналистов.
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