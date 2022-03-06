Новости SBS на русском языке — 06.03

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в воскресенье

  • Правительство Квинсленда направит более 2х миллионов долларов в качестве финансовой помощи районам штата, пострадавшим от наводнения;
  • Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что накануне вечером провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским;
  • Немецкое отделение Репортеров без границ призвало правительство Германии упростить процедуру получения виз для российских журналистов.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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