Новости SBS на русском языке - 06.08.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Астралии и мира в субботу:

Главное в этом выпуске:
  • Коалиция критикует решение правительства о выдаче постоянных виз тамильской семье просителей убежища;
  • Официальные лица США говорят, что хотят избежать кризиса, в то время как Китай в ярости из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань;
  • Австралийцев в возрасте 50-74 лет призывают не игнорировать домашние наборы для самотестирования на рак кишечника;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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