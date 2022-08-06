Новости SBS на русском языке - 06.08.2022

Главное в этом выпуске:
- Коалиция критикует решение правительства о выдаче постоянных виз тамильской семье просителей убежища;
- Официальные лица США говорят, что хотят избежать кризиса, в то время как Китай в ярости из-за визита Нэнси Пелоси на Тайвань;
- Австралийцев в возрасте 50-74 лет призывают не игнорировать домашние наборы для самотестирования на рак кишечника;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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