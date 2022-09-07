Новости SBS на русском языке - 07.09.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

Key Points
  • Психологическая поддержка будет предложена ученикам и сотрудникам первой помощи, работавшим на месте, после ужасающего ДТП в Сиднее;
  • Два человека погибли в результате мощного тайфуна, обрушившегося на Южную Корею;
  • Вдохновляющее победное шествие Айлы Томлянович на Открытом чемпионате США по теннису завершилось после тяжелого поражения в четвертьфинале;
  • Журналистка Евгения Альбац уехала из России из-за опасения ареста;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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