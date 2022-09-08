Новости SBS на русском языке - 08.09.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

Key Points
  • Правительство раскритиковало оппозицию за попытку приостановить голосование по законопроекту о климате;
  • Соединенные Штаты обвинили Россию в военных преступлениях, утверждая, что Москва наблюдает за насильственным выселением украинцев с их Родины;
  • Владимир Путин угрожает полностью прекратить поставки энергоносителей на Запад, если они попытаются ограничить цены на российский экспорт;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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