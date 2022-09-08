Новости SBS на русском языке - 08.09.2022

Key Points
- Правительство раскритиковало оппозицию за попытку приостановить голосование по законопроекту о климате;
- Соединенные Штаты обвинили Россию в военных преступлениях, утверждая, что Москва наблюдает за насильственным выселением украинцев с их Родины;
- Владимир Путин угрожает полностью прекратить поставки энергоносителей на Запад, если они попытаются ограничить цены на российский экспорт;
- и другие новости.
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