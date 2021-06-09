Новости SBS на русском языке - 9.06

- Ограничения локдауна в Мельбурне ослабят завтра;
- Сторонники тамильской семьи, которая содержится на острове Рождества, говорят, что правительство не сообщало им о вариантах переселения в Новую Зеландию или США;
- Дочь оппозиционера Алексея Навального получила в Женеве Премию мужества, присужденную ее отцу;
- и другие новости.
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