Новости SBS на русском языке - 11.06

- Первый день без новых случаев коронавируса в Виктории на выходе Мельбурна из локдауна;
- Австралийцев заверяют в безопасности вакцины против COVID-19 после сообщений о второй смерти, которая, вероятно, связана с прививкой AstraZeneca;
- Исполнительный совет Международного олимпийского комитета единогласно предложил Брисбен для проведения летних Олимпийских игр 2032 года;
- и другие новости.
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