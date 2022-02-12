Новости SBS на русском языке -12.02

- Иностранных граждан в Украине призывают покинуть страну, власти США предупреждают, что российское вторжение может начаться "в любой момент";
- Китай ответил комментарием США после встречи министров иностранных дел четверки в Мельбурне, назвав ее попыткой взять Китай под контроль;
- Премьер-министр Канады обратился с серьезным предупреждением к протестующим пятые сутки против вакцинации;
- и другие новости.
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