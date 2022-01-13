Новости SBS на русском языке — 13.01

- В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 92 264 случая заболевания COVID-19, но это число включает результаты экспресс-тестов на антигены за несколько дней;
- Национальный кабинет соберется сегодня для рассмотрения изменений в правилах изоляции при COVID и плана возвращения в школу;
- В Турции готовят специальное подразделение собак-ищеек, которые будут выявлять зараженных КОВИД людей;
- и другие новости.
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