Новости SBS на русском языке — 13.01

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 92 264 случая заболевания COVID-19, но это число включает результаты экспресс-тестов на антигены за несколько дней;
  • Национальный кабинет соберется сегодня для рассмотрения изменений в правилах изоляции при COVID и плана возвращения в школу;
  • В Турции готовят специальное подразделение собак-ищеек, которые будут выявлять зараженных КОВИД людей;
  • и другие новости.
 
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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