Новости SBS на русском языке - 16.02

- Западные страны ждут подверждения заявлениям России об отводе части войск от границы с Украиной;
- Судебный процесс по новому уголовному делу начался над Алексеем Навальным в колонии;
- Легкоатлетка из США ШаКарри Ричардсон раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до соревнований, несмотря на положительную допинг-пробу.
- и другие новости.
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