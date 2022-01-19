Новости SBS на русском языке - 19.01

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в среду:

  • Федеральное правительство возместит плату за оформление визы для иностранных студентов и туристов- "бэкпэкеров", чтобы помочь с нехваткой кадров в стране;
  • Мужчине предъявлено обвинение в убийстве в связи с исчезновением девятилетней девочки в Голубых горах;
  • В спорте - Алекс де Минаур обыграл итальянца Лоренцо Мюзетти в еще одном австралийском триумфе на Открытом чемпионате по теннису;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод