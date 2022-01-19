Новости SBS на русском языке - 19.01

- Федеральное правительство возместит плату за оформление визы для иностранных студентов и туристов- "бэкпэкеров", чтобы помочь с нехваткой кадров в стране;
- Мужчине предъявлено обвинение в убийстве в связи с исчезновением девятилетней девочки в Голубых горах;
- В спорте - Алекс де Минаур обыграл итальянца Лоренцо Мюзетти в еще одном австралийском триумфе на Открытом чемпионате по теннису;
- и другие новости.
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