Новости SBS на русском языке - 19.01

Федеральное правительство возместит плату за оформление визы для иностранных студентов и туристов- "бэкпэкеров", чтобы помочь с нехваткой кадров в стране;

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве в связи с исчезновением девятилетней девочки в Голубых горах;

В спорте - Алекс де Минаур обыграл итальянца Лоренцо Мюзетти в еще одном австралийском триумфе на Открытом чемпионате по теннису;