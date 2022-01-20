Новости SBS на русском языке - 20.01

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • Управление терапевтических товаров TGA выдало предварительное одобрение двум пероральным противовирусным препаратам для лечения COVID-19;
  • Национальный кабинет встретится сегодня для обсуждения безопасного возвращения учеников и педагогов в школы;
  • Посеянный под третьим номером немецкий теннисист Александр Зверев обеспокоен тем, что больше игроков на Открытом чемпионате Австралии могут быть инфицированы COVID-19;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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