Новости SBS на русском языке - 20.01

Национальный кабинет встретится сегодня для обсуждения безопасного возвращения учеников и педагогов в школы;

Посеянный под третьим номером немецкий теннисист Александр Зверев обеспокоен тем, что больше игроков на Открытом чемпионате Австралии могут быть инфицированы COVID-19;