Новости SBS на русском языке - 20.01

- Управление терапевтических товаров TGA выдало предварительное одобрение двум пероральным противовирусным препаратам для лечения COVID-19;
- Национальный кабинет встретится сегодня для обсуждения безопасного возвращения учеников и педагогов в школы;
- Посеянный под третьим номером немецкий теннисист Александр Зверев обеспокоен тем, что больше игроков на Открытом чемпионате Австралии могут быть инфицированы COVID-19;
- и другие новости.
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