Новости SBS на русском языке - 21.06

Премьер-министр прокомментировал заявление о двойных стандартах после истории с посещением кладбища во время поездки в Великобританию;

Внедрение вакцины в Австралии с учетом последних изменений будет обсуждаться сегодня на экстренном заседании Национального кабинета министров;

В Санкт-Петербурге пациенты с COVID-19 вынуждены лежать на полу в больничном коридоре;

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