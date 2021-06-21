Новости SBS на русском языке - 21.06

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Премьер-министр прокомментировал заявление о двойных стандартах после истории с посещением кладбища во время поездки в Великобританию;
  • Внедрение вакцины в Австралии с учетом последних изменений будет обсуждаться сегодня на экстренном заседании Национального кабинета министров;
  • В Санкт-Петербурге пациенты с COVID-19 вынуждены лежать на полу в больничном коридоре;
и другие новости.

 

Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?

Перейдите 
по этой ссылке
, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:

ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!

Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 11.11.2023

SBS Russian news

Обзор новостей недели SBS на русском языке — 11.11.2023

BELVOIR_MasterMargarita_Rehearsal_PhotoBrettBoardman_001668.JPG

Актриса Яна Зведенюк: «Благодаря настойчивости этих женщин у нас есть огромный массив русской литературы»

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 10.11.2023