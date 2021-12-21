Новости SBS на русском языке- 21.12

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

  • Главный врач Австралии призывает руководителей штатов и территорий ввести обязательные маски, а Национальный кабинет обсудит этот вопрос на заседании в среду;
  • ВОЗ просит людей подумать о переносе или отмене рождественских мероприятий из-за появления варианта COVID-19 Омикрон;
  • Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры с пытками в колониях Красноярска;
  • и другие новости.
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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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