Новости SBS на русском языке - 23.06

- Новые ограничения введены в Новом Южном Уэльсе, так как вспышка в Сиднее выросла до 31;
- Квинсленд призывает Содружество пересмотреть предложение о специальном карантинном объекте в регионе;
- Выпущено новое руководство, которое поможет женщинам, принадлежащим к разным культурам, стать лидерами в спорте;
- и другие новости.
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!