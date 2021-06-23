Новости SBS на русском языке - 23.06

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

  • Новые ограничения введены в Новом Южном Уэльсе, так как вспышка в Сиднее выросла до 31;
  • Квинсленд призывает Содружество пересмотреть предложение о специальном карантинном объекте в регионе;
  • Выпущено новое руководство, которое поможет женщинам, принадлежащим к разным культурам, стать лидерами в спорте;
  • и другие новости.
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