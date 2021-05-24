Новости SBS на русском языке - 24.05

Правительство настаивает на том, чтобы люди делали вакцину от COVID-19, сразу как только они получают право на вакцинацию;

14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге в Италии;

Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта;

и другие новости.











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