Новости SBS на русском языке - 24.05

- Правительство настаивает на том, чтобы люди делали вакцину от COVID-19, сразу как только они получают право на вакцинацию;
- 14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге в Италии;
- Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта;
и другие новости.
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