Новости SBS на русском языке - 24.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Правительство настаивает на том, чтобы люди делали вакцину от COVID-19, сразу как только они получают право на вакцинацию;
  • 14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге в Италии;
  • Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта;
и другие новости.

 

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