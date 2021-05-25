Новости SBS на русском языке - 25.05

- Еще один новый случай заболевания COVID-19 был обнаружен в Мельбурне, в ответ введены ограничения;
- Жители Южной Австралии в возрасте 16 лет и старше, проживающие в регионах, с сегодняшнего дня имеют право на вакцину;
- Лидеры стран Европейского союза приняли санкции против Беларуси;
и другие новости.
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