Новости SBS на русском языке - 25.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

  • Еще один новый случай заболевания COVID-19 был обнаружен в Мельбурне, в ответ введены ограничения;
  • Жители Южной Австралии в возрасте 16 лет и старше, проживающие в регионах, с сегодняшнего дня имеют право на вакцину;
  • Лидеры стран Европейского союза приняли санкции против Беларуси;
и другие новости.

 

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