Новости SBS на русском языке - 25.08.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Астралии и мира в четверг:

Key Points
  • Энтони Альбанезе объявил о создании Королевской комиссии по расследованию печально известной системы автоматического сбора долгов  Robodebt;
  • По меньшей мере 22 человека погибли в результате ракетного удара, который российские войска нанесли по железнодорожной станции в Днепропетровской области;
  • В Екатеринбурге прошел митинг в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана и против его ареста;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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