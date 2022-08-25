Новости SBS на русском языке - 25.08.2022

Key Points
- Энтони Альбанезе объявил о создании Королевской комиссии по расследованию печально известной системы автоматического сбора долгов Robodebt;
- По меньшей мере 22 человека погибли в результате ракетного удара, который российские войска нанесли по железнодорожной станции в Днепропетровской области;
- В Екатеринбурге прошел митинг в поддержку бывшего мэра города Евгения Ройзмана и против его ареста;
- и другие новости.
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