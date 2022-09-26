Новости SBS на русском языке - 26.09.2022

Highlights
- Работа Парламента возобновляется и на повестке дня создание федеральной Независимой комиссии по борьбе с коррупцией;
- Голосование в Италии подходит к концу и страна, похоже, изберет свою первую женщину-премьер-министра;
- Президент Украины дал ряд гарантий российским солдатам, которые готовы сдаться в плен в Украине;
- В России растёт число поджогов военкоматов и зданий администраций;
- и другие новости.
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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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