Новости SBS на русском языке - 26.09.2022

Highlights Работа Парламента возобновляется и на повестке дня создание федеральной Независимой комиссии по борьбе с коррупцией;

Голосование в Италии подходит к концу и страна, похоже, изберет свою первую женщину-премьер-министра;

Президент Украины дал ряд гарантий российским солдатам, которые готовы сдаться в плен в Украине;

В России растёт число поджогов военкоматов и зданий администраций;

и другие новости.

Слушайте программу на русском языке SBS

по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

Advertisement

Читайте нас в Facebook