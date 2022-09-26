SBS на русском языке

Новости SBS на русском языке - 26.09.2022

SBS на русском языке

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Published 26 September 2022 at 12:40pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Главные новости Австралии и мира в понедельник

Published 26 September 2022 at 12:40pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Highlights
  • Работа Парламента возобновляется и на повестке дня создание федеральной Независимой комиссии по борьбе с коррупцией;
  • Голосование в Италии подходит к концу и страна, похоже, изберет свою первую женщину-премьер-министра;
  • Президент Украины дал ряд гарантий российским солдатам, которые готовы сдаться в плен в Украине;
  • В России растёт число поджогов военкоматов и зданий администраций;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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