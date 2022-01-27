Новости SBS на русском языке - 27.01

- Сегодня снова пройдет заседание национального кабинета для обсуждения мер по борьбе Австралии с волной варианта коронавируса Омикрон;
- Новый опрос отразил тревожные данные о низкой осведомленности австралийцев о Холокосте;
- И в теннисе: Медведев - в полуфинале, а новый австралиец года Дилан Алкотт сражается за свой восьмой титул Открытого чемпионата Австралии на инвалидной коляске;
- и другие новости.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .