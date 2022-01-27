Новости SBS на русском языке - 27.01

Сегодня снова пройдет заседание национального кабинета для обсуждения мер по борьбе Австралии с волной варианта коронавируса Омикрон;

И в теннисе: Медведев - в полуфинале, а новый австралиец года Дилан Алкотт сражается за свой восьмой титул Открытого чемпионата Австралии на инвалидной коляске;