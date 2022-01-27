Новости SBS на русском языке - 27.01

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • Сегодня снова пройдет заседание национального кабинета для обсуждения мер по борьбе Австралии с волной варианта коронавируса Омикрон;
  • Новый опрос отразил тревожные данные о низкой осведомленности австралийцев о Холокосте;
  • И в теннисе: Медведев - в полуфинале, а новый австралиец года Дилан Алкотт сражается за свой восьмой титул Открытого чемпионата Австралии на инвалидной коляске;
  • и другие новости. 
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод