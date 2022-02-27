Новости SBS на русском языке - 27.02

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в воскресенье

  • Тропический циклон Anika обрушился на берег Западной Австралии, скорость ветра достигала 120 километров в час.
  • Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его армия успешно отбила атаки на Киев.
  • Ряд российских банков отключат от системы SWIFT, страны Европы объявляют о закрытии воздушного пространства для самолетов из России.
  • Роман Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду.
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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