Новости SBS на русском языке - 27.02

- Тропический циклон Anika обрушился на берег Западной Австралии, скорость ветра достигала 120 километров в час.
- Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его армия успешно отбила атаки на Киев.
- Ряд российских банков отключат от системы SWIFT, страны Европы объявляют о закрытии воздушного пространства для самолетов из России.
- Роман Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду.
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