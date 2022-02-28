Новости SBS на русском языке - 28.02

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Президент России Владимир Путин приказал привести ядерное оружие в состояние повышенной боевой готовности;
  • Выплаты в связи со стихийными бедствиями теперь доступны людям, пострадавшим от наводнения в Квинсленде;
  • ФИФА не исключила Россию из турнира, но предупредила, что в будущем может отстранить ее от футбольных турниров, если ситуация с Украиной оперативно не улучшится;
и другие новости.

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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