Новости SBS на русском языке - 28.02

- Президент России Владимир Путин приказал привести ядерное оружие в состояние повышенной боевой готовности;
- Выплаты в связи со стихийными бедствиями теперь доступны людям, пострадавшим от наводнения в Квинсленде;
- ФИФА не исключила Россию из турнира, но предупредила, что в будущем может отстранить ее от футбольных турниров, если ситуация с Украиной оперативно не улучшится;
и другие новости.
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