Новости SBS на русском языке - 28.02

Выплаты в связи со стихийными бедствиями теперь доступны людям, пострадавшим от наводнения в Квинсленде;

ФИФА не исключила Россию из турнира, но предупредила, что в будущем может отстранить ее от футбольных турниров, если ситуация с Украиной оперативно не улучшится;