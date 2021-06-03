Новости SBS на русском языке - 3.06







Федеральное правительство рассматривает возможность выплат экстренной помощи работникам, пострадавшим в результате длительного карантина в Виктории;

Правительство пытается вернуть домой 209 австралийских детей, находящихся в Индии;

Экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова отправили в СИЗО;

и другие новости.











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