Новости SBS на русском языке - 3.06

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

 

  • Федеральное правительство рассматривает возможность выплат экстренной помощи работникам, пострадавшим в результате длительного карантина в Виктории;
  • Правительство пытается вернуть домой 209 австралийских детей, находящихся в Индии;
  • Экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова отправили в СИЗО;
и другие новости.

 

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