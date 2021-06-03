Новости SBS на русском языке - 3.06

Федеральное правительство рассматривает возможность выплат экстренной помощи работникам, пострадавшим в результате длительного карантина в Виктории;
- Правительство пытается вернуть домой 209 австралийских детей, находящихся в Индии;
- Экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова отправили в СИЗО;
и другие новости.
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!