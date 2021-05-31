Новости SBS на русском языке - 31.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Пять местных новых случаев заболевания зарегистрировано в Мельбурне*;
  • Скотт Моррисон вылетел в Новую Зеландию на первую более чем за год личную встречу со своей коллегой;
  • В России за последние сутки выявили максимальное число заражений коронавирусом - заболели 9 694 человек;
  • и другие новости.
*По последней информации в Виктории зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19

 

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