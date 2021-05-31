Новости SBS на русском языке - 31.05

Пять местных новых случаев заболевания зарегистрировано в Мельбурне*;

Скотт Моррисон вылетел в Новую Зеландию на первую более чем за год личную встречу со своей коллегой;

В России за последние сутки выявили максимальное число заражений коронавирусом - заболели 9 694 человек;

и другие новости.

*По последней информации в Виктории зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19











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