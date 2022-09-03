Новости SBS на русском языке - 31.08.2022

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

Key Points
  • Михаила Горбачева, который сегодня скончался в Москве на 92-м году жизни, вспоминают как лидера, стремившегося к миру;
  • В Австралии создадут исследовательский центр для борьбы с будущими пандемиями на беспрецендетное пожертвование в четверть миллиарда долларов;
  • В НЮУ сегодня бастуют не только железнодорожники, но и водители автобусов, людям посоветовали искать альтернативные пути поездок на работу;
  • и другие новости.
Слушайте 
программу на русском языке SBS  
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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