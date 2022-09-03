Новости SBS на русском языке - 31.08.2022

Key Points
- Михаила Горбачева, который сегодня скончался в Москве на 92-м году жизни, вспоминают как лидера, стремившегося к миру;
- В Австралии создадут исследовательский центр для борьбы с будущими пандемиями на беспрецендетное пожертвование в четверть миллиарда долларов;
- В НЮУ сегодня бастуют не только железнодорожники, но и водители автобусов, людям посоветовали искать альтернативные пути поездок на работу;
- и другие новости.
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