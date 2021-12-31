Новости SBS на русском языке — 31.12

- Врачи обеспокоены изменением правил по определению тесного контакта и сроков изоляции, и считают, что это приведет к пропуску случаев COVID-19;
- Израиль заявляет, что рассмотрит вопрос о расширении группы людей для получения четвертой дозы вакцины против COVID-19;
- Россия объявила участницу Pussy Riot, Шендеровича и еще шесть человек "иноагентами"в ходе продолжающегося подавления инакомыслия;
- и другие новости.
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