Новости SBS на русском языке — 31.12

Врачи обеспокоены изменением правил по определению тесного контакта и сроков изоляции, и считают, что это приведет к пропуску случаев COVID-19;

Израиль заявляет, что рассмотрит вопрос о расширении группы людей для получения четвертой дозы вакцины против COVID-19;

Россия объявила участницу Pussy Riot, Шендеровича и еще шесть человек "иноагентами"в ходе продолжающегося подавления инакомыслия;