Новости SBS на русском языке - 7.02

Правительство Австралии сделает расходы на тесты на COVID-19 необлагаемыми для налогов для предприятий и частных лиц, которые используют их для работы;

Казначей Джош Фрайденберг раскритиковал бывшего министра иностранных дел Боба Карра за утверждение, что министр обороны Питер Даттон обнародовал текстовое сообщение, в котором премьер-министр назван «полным психом»;