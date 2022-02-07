Новости SBS на русском языке - 7.02

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Правительство Австралии сделает расходы на тесты на COVID-19 необлагаемыми для налогов для предприятий и частных лиц, которые используют их для работы;
  • Казначей Джош Фрайденберг раскритиковал бывшего министра иностранных дел Боба Карра за утверждение, что министр обороны Питер Даттон обнародовал текстовое сообщение, в котором премьер-министр назван «полным психом»;
  • После трех дней Олимпиады сборная Австралии на 6 месте по медалям, а сборная России - на третьем месте в общем зачете;
 и другие новости. 

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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