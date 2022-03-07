Новости SBS на русском языке - 7.03

По данным ООН, с 24 февраля в Украине погибло более 350 мирных жителей и около 1.5 миллиона человек покинули страну;

Число погибших в результате наводнения в Квинсленде выросло до 12, несколько тысяч сотрудников сил обороны в НЮУ будут участвовать с восстановительных работах после наводнения;

Минобороны России предостерегает соседние с Украиной страны от размещения украинских военных самолетов заявив, что они могут оказаться вовлеченными в вооруженный конфликт;

Тысячи людей задержаны в России на акциях против вторжения в Украину;