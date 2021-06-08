Новости SBS на русском языке - 8.06

- В Виктории зарегистровано еще два новых местных случая COVID-19;
- Более 100 членов организованных преступных группировок были арестованы в Австралии в рамках масштабного расследования;
- Предполагаемые дочери Владимира Путина выступили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге;
- и другие новости.
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