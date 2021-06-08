Новости SBS на русском языке - 8.06

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

  • В Виктории зарегистровано еще два новых местных случая COVID-19;
  • Более 100 членов организованных преступных группировок были арестованы в Австралии в рамках масштабного расследования;
  • Предполагаемые дочери Владимира Путина выступили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге;
  • и другие новости.

 

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