Новости SBS на русском языке - 26.06

- В Новом Южном Уэльсе за прошедшие сутки выявлено 29 случаев местного заражения и новые места заражения по всему Сиднею;
- Суд США вынес приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину за убийство Джорджа Флойда;
- Ракетка N 1 в мире, австралийка Эш Барти, готовится к старту Уимблдона на следующей неделе;
- и другие новости.
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