Новости SBS на русском языке - 26.06

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

  • В Новом Южном Уэльсе за прошедшие сутки выявлено 29 случаев местного заражения и новые места заражения по всему Сиднею;
  • Суд США вынес приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину за убийство Джорджа Флойда;
  • Ракетка N 1 в мире, австралийка Эш Барти, готовится к старту Уимблдона на следующей неделе;
  • и другие новости.
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