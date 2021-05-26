Новости SBS на русском языке - 26.05

- В Виктории зарегистрированы новые случаи COVID-19, и правительство штата не исключает дальнейшего ужесточения ограничений;
- Сообщества Коренных народов призывают австралийцев помнить о жестоком обращении с украденными поколениями в Национальный день сожаления;
- Подругу сооснователя Nexta Романа Протасевича на два месяца отправили в СИЗО КГБ в Минске;
- и другие новости.
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