Новости SBS на русском языке - 26.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

  • В Виктории зарегистрированы новые случаи COVID-19, и правительство штата не исключает дальнейшего ужесточения ограничений;
  • Сообщества Коренных народов призывают австралийцев помнить о жестоком обращении с украденными поколениями в Национальный день сожаления;
  • Подругу сооснователя Nexta Романа Протасевича на два месяца отправили в СИЗО КГБ в Минске;
  • и другие новости.
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