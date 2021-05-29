Новости SBS на русском языке - 29.05

- Виктория вступила во второй день недельного локдауна, в штате выявлено пять новых случаев;
- Федеральные власти и власти штатов активизируют усилия по вакцинации большего числа австралийцев;
- Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи;
- и другие новости.
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