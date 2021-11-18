Программа SBS Russian - эфир от 18 ноября

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе

  • Google инвестирует миллиард долларов в свои операции в Австралии.
  • Лукашенко и Меркель договорились провести переговоры. Подробности о ситуации на границе Польши и Беларуси и реакции Европы на телефонный разговор двух лидеров.
  • Кодинг как способ развить креативность у детей: интервью с Григорием Пунановым из Сиднея, который вместе с женой бросил работу, чтобы открыть школу программирования Code4Fun. Они добились большого успеха.
  • Выставка русскоязычных фотографов Австралии открылась онлайн на сайте наших коллег из газеты "Единение" - интервью с куратором Еленой Почесневой.
  • Завтра в Мельбурне выступит с живым концертом группа "Zulya And The Children of The Underground": интервью с лидером группы Зулей Камаловой.
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь:
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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