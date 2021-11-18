Программа SBS Russian - эфир от 18 ноября

В этой программе
- Google инвестирует миллиард долларов в свои операции в Австралии.
- Лукашенко и Меркель договорились провести переговоры. Подробности о ситуации на границе Польши и Беларуси и реакции Европы на телефонный разговор двух лидеров.
- Кодинг как способ развить креативность у детей: интервью с Григорием Пунановым из Сиднея, который вместе с женой бросил работу, чтобы открыть школу программирования Code4Fun. Они добились большого успеха.
- Выставка русскоязычных фотографов Австралии открылась онлайн на сайте наших коллег из газеты "Единение" - интервью с куратором Еленой Почесневой.
- Завтра в Мельбурне выступит с живым концертом группа "Zulya And The Children of The Underground": интервью с лидером группы Зулей Камаловой.
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